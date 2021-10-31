推動公投「四個不同意」，副總統賴清德今天下午將赴屏東宣講。他上午在網路社群平台強調，公投不是黨同伐異的工具，更不應該成為仇恨動員的黑暗漩渦，面對在野黨報復式的公投提案，「我們應該挺身而出，勇敢一戰！」

1218四大公投來勢洶洶，根據台灣民意基金會日前公布的民調，若民進黨和政府未拿出有效作為，四大公投將可「全壘打」全數過關。賴清德與蔡英文總統、行政院長蘇貞昌分進合擊，本周起展開各地說明會，賴清德首場將在今天下午3點於屏東縣立體育館登台。

賴清德上午透露網路社群平台表示，「四個不同意，台灣更有力！」用公投擴大民主，用對話促進參與，是民進黨一直以來的堅持。公投不是黨同伐異的工具，更不應該成為仇恨動員的黑暗漩渦，面對在野黨報復式的公投提案，我們應該挺身而出，勇敢一戰！

他說，今天下午，他將出席屏東黨部所舉辦的1218公投說明會。現場活動也將在他的臉書進行直播，賴清德強調，1218的四場公投是台灣民主的定海神針，每一位關心台灣未來的朋友，誠摯的邀請你一同來參加。「讓國家繼續進步，改革持續推動」。

賴清德日前也在臉書表示，「重啟核四、三接遷離、反對美豬、公投綁大選」這四個議題，是在關鍵的十字路口上，限制、阻礙台灣向前邁步的巨大柵欄，呼籲民眾我們一起全力阻止惡鬥。