穿著紅衣的男子於30日晚間違規於管制道路騎車不聽勸，還企圖對拍攝的民眾動粗。（翻攝臉書社團《爆廢公社二館》）

鬧事男子遭警方壓制在地，圍觀民眾拍手叫好。（翻攝臉書社團《爆廢公社二館》）

新竹光臨藝術節盛大開展，其中壓軸之「光雕展演」展期將於今日落幕，不少民眾搶在這周末上街欣賞，未料昨（30日）晚間卻有男子想於管制道路騎車，經員警勸離仍態度強硬囂張，最後慘被員警「大外割」壓制在地，圍觀民眾則大聲叫好，支持警方執法。

2021新竹光臨藝術節由交通部觀光局與新竹市政府合作，結合智慧科技、光影互動、音樂及藝術，透過文化科技將新竹市主要的古蹟舊城街區妝點為戶外藝術品，如同整個城市都是燈會，市府統計開展9日破300萬人次參加，在地人也驚呼從未看過新竹市湧入這麼多人潮。

其中壓軸的「光雕展演」將於今（31日）落幕，適逢周末與萬聖節假期，不少民眾把握展期一睹難得的盛宴，新竹市政府為了兼顧觀賞品質與安全，公告於29日至31日間晚間5時至10時實施交通管制，展區沿途多改為步行區，禁止機車與汽車進入。

未料於30日晚間，有一名男子違規將機車騎進位於管制區的北區中正路，經警方到場制止與勸離，但男子卻不聽，反而大聲對著員警嗆聲，正值觀展尖峰時間，引起眾多路人圍觀，鬧事過程則全被民眾所拍攝下來。

影片中，有一名路人衝上前以手機拍攝鬧事的男子，該男惱羞成怒大吼「拍什麼東西」，還意圖衝上前動粗，被員警緊急攔下後，男子則繼續吼叫，「放開我啦」、「你碰什麼碰」，此時另名支援員警到場，2名員警使出大外割將男子制伏在地，圍觀民眾則在旁歡喜大叫，極力肯定警方的執法，甚至有過激民眾衝上前朝鬧事男子丟寶特瓶。

影片曝光後，火速引起網友熱烈討論，不少網友撻伐圍觀民眾起鬨，不該動以私刑丟擲寶特瓶，也不該上前拍照挑釁鬧事男子；也有目擊網友補充說明，鬧事男子後來被警方上銬帶回警局追究責任。