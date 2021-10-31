金門縣府與元健公司合作捐贈鄉親200台助聽器，對象是設籍金門縣、65歲以上且身心障礙證明聽覺機能障礙輕、中度者。11／3(三)上午9時至17時在社會福利館第2會議室，由元健助聽器公司聽力師駐點檢測及兌換。

縣府說明，經元健助聽器或各醫療機構聽力測驗檢定，判定雙耳聽力損失達60~90分貝者優先領取，每人限領1台；如非優先對象的鄉親，也可至各鄉鎮公所或活動當天至現場領取活動宣傳單（即兌換券）進行檢測與兌換。

領取方式為縣府先郵寄活動傳單（即兌換券）至設籍金門縣65歲以上且身心障礙證明聽覺機能障礙輕、中度者的戶籍住址，鄉親可持身分證、活動傳單（即兌換券）於活動地點檢測與兌換。如已有3個月內之聽力檢驗證明或領有身心障礙證明聽覺機能障礙者，可一併攜帶正本到場。

社會處表示，若於活動當日無法至現場檢測、兌換，也可致電台灣本島各門市預約服務時間，或撥打預約專線0800-000897，由線上客服一對一提供服務。數量有限送完為止，相關問題可電各鄉鎮公所社會課。