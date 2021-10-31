網上瘋傳的轟-20首飛成功畫面

繼雙座殲-20實體戰機曝光後，美國商業衛星公司星球實驗室（Planet Labs Inc）10月29日拍攝的衛星照顯示，成都飛機工業集團的測試場出現了一款外觀十分奇特的戰機。

據《動力》（The Drive）網30日報導，這款戰機似乎在今年上半年在測試場東北側的獨立機庫旁首度曝光。它的機身呈現菱形三角狀，機頭部分相當薄，而翼展和殲-20差不多，因此並不算小型。

其中最引人關注的，就是它顯著的無尾翼設計。至於無尾翼設繼最大的優點，在於這有助於隱形，避免被雷達偵測。另一個優點則在於，這種設計能減少阻力，讓戰機能高速飛行並持續巡航。而大型三角翼經改裝後，不僅能攜帶大量燃油，還有許多空間能供大型內部彈艙使用。

Tailless fighter-like airframe spotted at Chinese fighter jet manufacturer's test airfield:https://t.co/agJazYchPz — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) October 30 2021

不過，沒有垂直尾翼最大的缺點，在於維持機身穩定成了很大的挑戰，對機動性也有影響。

而這若是無人機，將可以成為殲-20戰機的無人「忠誠僚機」，提供強有力和高性能的支援。事實上，除了美國外，中方也一直在發展載人與無人機搭檔的設計。由於這類無人機有半自動操作系統，因此也能獨立使用。