更新內容10:58)高雄市岡山員警26日在緝捕槍毒犯時，遭陳姓嫌犯開槍拒捕逃逸，警員遭跳彈擊中，警方事後逮補3名同夥，只剩陳嫌逃往台南市，藏身在中西區一家平價旅館，高雄市警方31日凌晨零時許，聯繫台南市保安大隊成員配合攻堅，4名保大霹靂小組成員進入陳嫌房間，對著床上的陳嫌連開16槍，將其亂槍擊斃。

開槍為率先破門進入房間的4名台南市保大霹靂小組成員，台南市警方事後以高雄警方跨轄辦案，將案情交給高雄警方統一口徑發布。

據了解，嫌犯當時正躺在房間內床上，進入房間為4名身穿防彈衣、手持防彈盾牌的霹靂小組成員，裝備齊全的警方強勢開槍破門並喝令投降，隨即一陣亂槍作響，當場擊斃陳嫌。

警方表示，陳姓嫌犯見警方攻入房間，第一時間持槍自殺不成，槍口改對著警員，警方見狀事出急迫，才會對嫌犯連開16槍，攻堅的4名台南市警員中，其中3警各擊發8槍、6槍與2槍。

緝捕通緝犯出人命，高雄警察局長黃明昭連夜跨轄到台南市了解案情，與台南市警局長方仰寧達成默契，全案交由高雄警方發破，台南市警方不願多作說明。

遭警匪槍戰的平價旅館因為住宿收費採低價策略，平日出入旅客類型多元，業者平日常與在地警方配合專案臨檢勤務，案發後不願對外表示意見。