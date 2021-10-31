高雄陳姓男子26日於高市警岡山分局員警查訪通緝案件時持槍射擊，造成一名警員小腿遭流彈擊傷，警方31日凌晨循線到台南逮人，陳嫌拒捕遭警方開16槍擊斃，由於近日高雄槍擊案連連，一周內就發生3起槍擊案，高市議員李雅靜痛批市府，難道疫情解封，「慶記」也解封？

李雅靜表示，才短短一個星期時間，高雄街頭陸續發生3起槍擊案件，包括鼓山區KTV酒後滋事開槍、岡山分局警員到三民區查案遭嫌犯開槍、鳳山街頭飛車追逐開槍，槍擊案一件比一件猛，難道高雄沒有政府了嗎？

李雅靜質疑，高雄市長陳其邁在今年3月啟動「肅槍專案」，宣誓要加強查緝槍枝並向上朔源，但目前看起來不只成效不彰，反而慘不忍睹，高雄街頭變得越來越危險，「慶記」可能隨時都會與民眾擦身而過，難道市民未來上街都要穿上防彈衣？

李雅靜指出，高雄10月相當不平靜，除了槍擊案頻傳， 令人痛心的憾事也接連發生，包括城中城46死火災事件、仁武托嬰致死案、鳳山托嬰中心虐嬰案等等，顯示高雄的社會安全網不只破洞，而是破大洞。李雅靜呼籲，高市府應該拿出籌辦國慶煙火的用心，來補好社會安全網絡，別讓市民生活在水深火熱的環境之中，導致民眾每天必須提心吊膽，請盡速還給市民安全、安心的生活環境。