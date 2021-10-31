陸生原本是我國境外生最大來源，但近幾年兩岸關係不佳，陸生來不了，109學年越南首度躍居我國境外生第一大來源國。為吸引引更多越南學生來台就讀，「2021年越南線上台灣高等教育展」昨天舉行，共有52所大學校院參展，創下歷年新高。

根據教育部統計，我國大專院校的境外生人數從100學年起不斷增加，108學年來到13萬0417人的最高峰，但受疫情影響，109學年下降到9萬8247人，減幅超過25％。

境生來源國方面，我國從100學年開放陸生來台，從第一年的1萬2155個陸生，到108學年達到2萬5106人最高峰，陸生曾經好幾年都是我國境外生最大來源國。不過隨著兩岸關係緊張，陸生來不了，109學年我國大專院校陸生僅剩6033人，僅是顛峰時期的24％。

109學年我國境外生最大來源國正式易主，由原先的大陸轉變為越南。我國大專院校在108學年有1萬7421個越南生，當時越南是僅次於大陸的我國境外生第二大來源國；但109學年大陸生減少，越南生則持續增加至1萬7534人，正式躍居我國境外生最大來源國。

「2021年越南線上台灣高等教育展」由駐越南代表處教育組與國立屏東科技大學合作辦理，教育部次長劉孟奇在開幕致詞表示，台灣優質的高等教育、合理的學費，以及畢業後的職涯發展，是吸引越南學生來台就學的三大優勢。

劉孟奇說，受全球疫情影響，各國學校關閉實體課程，台灣的防疫工作成效良好，校園仍維持正常上課。目前110學年境外學位生及教育部華語文獎學金受獎生也已開放入境來台就學，期待今年能有更多優秀越南學生來台學習。

駐越南代表處大使石瑞琦則表示，台灣是越南學生海外留學的絕佳選擇，加上有超過20萬名越南籍新住民與子女居住在台灣，可幫助越南學生更融入在台留學生活。

河內國家大學所屬外語專門高中高三學生申德平受訪時也表示，到台灣學習一直是他的夢想。台灣教育品質優良，他可以同時學習中文、英文兩種語言；而參加這次的線上教育展，主要是想多蒐集大學商管科系的相關資訊。