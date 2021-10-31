不少人都認為，演藝圈的女星紅了之後就有機會嫁入豪門，成為人人稱羨的少奶奶，但外界卻不知道這其中的辛酸苦楚。近日名嘴狄志為便登上節目爆料，一名女星先前嫁入豪門時，竟被婆婆當賊在防，最後靠著高段的手腕才成功擄獲婆婆的心。

狄志為近日在節目《新聞挖挖哇！》中透露，一名女星先前一直都有嫁入豪門的想法，後來透過當時經紀公司的牽線，讓她順利圓夢，但嫁進去之後才發現夫家必須遵守的規矩超多，其中一項就是進入家門時，必須要通過與機場規格類似的X光安檢門，讓她感到匪夷所思，詢問老公才知道婆婆幾年曾經弄丟過價值不斐的首飾，懷疑家中遭小偷，所以才會安裝。

而婚後婆婆雖鼓勵她繼續工作，卻直接告訴她除了購買家中的東西或是小孩的物品可以向他們請款外，自己的東西或是娘家的東西一律自己付錢，並強調「請不要花我們家一毛錢」，但如果參加老公的應酬或是家族聚會，婆婆就會帶她去購買身上的行頭，讓她相當無奈，感覺自己被當成賊一樣被婆婆防著。

不過，這位女星為了能夠讓婆婆接受她，竟想出了一招，那就是自掏腰包花了一大筆錢買了一堆衣服跟包包，婆婆得知此事後，懷疑她是否動用到家裡的錢，直到婆婆生日那一天，她將先前購買的包包及首飾送上，給婆婆一個生日驚喜，婆婆立刻就被她的貼心給收服，之後還將家裡的安檢門拆掉，開始視她為家人，她才在夫家逐漸有地位；而她的經歷也讓現場的來賓及主持人感到相當驚訝。