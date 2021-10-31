新北市一名男子阿哲（化名）2019年7月23日與妻子小美（化名）登記結婚，預訂2020年12月12日補辦婚宴，沒想到卻在登記結婚後的2個月，發現小美外遇一名黃姓男子，時間長達6個月，讓他崩潰不已，一度想不開，因為3人都是同事，而且黃男又是已婚人夫，憤而對小美求償99萬元，同時訴請離婚，新北地院審理後，判決小美賠償20萬元，因無法證明小美與黃男發生性行為，判決不准離婚，可上訴。

阿哲指控，他與小美登記結婚後為了籌備婚宴，花了20萬元拍婚紗、買婚戒，卻發現小美在婚宴之前外遇黃男，因為與黃男是同事、不知如何面對，除了憤而辭職，自己也在短短2周內暴瘦10公斤，讓他無法忍受的是，小美被抓到外遇雖然簽下悔過書，仍跟黃男用LINE聯繫，且在IG上公開要離婚，因而對小美提告求償99萬元，並訴請離婚。

黃男在LINE對小美寫道：「其實我是真的很不開心妳這樣，連道別的機會都沒有」，小美則回：「雖然我還愛你，但這件事處理完，你就好好照顧你的家庭，不然會重蹈覆轍…」；黃男說：「忙東忙西，結果一句普通朋友」，小美回：「呃…所以你希望我繼續當小三？」等話。

新北地院審理時，小美辯稱僅與黃男牽手、接吻，否認2人發生性關係，且寫悔過書給丈夫時，對方就有原諒她，不能以此要求離婚，而且求償的金額也過金。

法官表示，小美的悔過書確實坦承外遇黃男5個月，卻無法證明2人發生性行為，因此駁回阿哲的離婚請求，但配偶權遭侵害部分，判小美需賠償20萬元。