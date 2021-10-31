賊攜探測儀二度犯案 警路邊逮賊起出價值百萬「北投石」

北市陳姓男子今年9月中持鐵鎚竊取含有稀有元素鐳的「北投石」，日前剛被起訴，不到2天又跑到光明路旁的木棧橋，在溪床上挖掘石頭，這次被警方當場喝令停止當場逮捕，並從他身上起出探測儀、8.8公斤的礦石以及工具，訊後依照加重竊盜、文化資產保存法移送法辦。

警方表示，陳嫌日前才因竊取25.9公斤北投石被捕，為了更精準的竊取珍貴礦石，本月29日，攜帶精密探測器，如果含有放射性物質鐳，探測器會顯示數值，不是珍貴礦石，他就放棄不挖掘，警方懷疑幕後有人「下訂」，陳嫌因而鋌而走險，攜帶鐵撬等工具犯案。

警方29日上午8點45分接獲民眾報案，指稱有人在挖掘石頭，到場後發現並不是施工人員，獨自在溪床挖石，立即喝令停止動作，命令從溪床爬上岸，並在身上起出8.8公斤的礦石，粗估盜採的北投石價值超過百萬元。

依市府公告，北投石自然保留區範圍內，一律禁止開鑿，若因盜採礦石將觸犯《文化資產保存法」，可處6個月以上5年以下徒刑，併科50萬元以上2000萬元以下罰金，並呼籲民眾發現不法立即檢舉。