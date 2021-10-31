即使美國通貨膨脹數據持續攀高，聯準會仍確定將在年底開始縮減購債，並往升息目標邁進，知名對沖基金大老Bill Ackman也向聯準會喊話，應立即開始縮減購債，同時快點升息，「先前伴隨著音樂跳舞，現在應該調低音量並安靜下來了。」

綜合外媒報導，Bill Ackman認為，美國的失業率與通貨膨脹指標已經遠遠高於疫情流行前的平均水準，因此應該立即採取相關行動，避免整體狀況陷入失控局面。

Bill Ackman也透露，旗下公司已對未來可能升息做避險動作，「我們已經將資金放在對利率上升有風險的對沖上，因為我們認為，當利率開始上調，可能會對只做多的股票投資組合產生負面影響。」

聯準會主席Jerome Powell先前承認，通貨膨脹持續的時間比官員們預期還長，同時他也點出，通貨膨脹數據可能會升高。

即使如此，經濟寬鬆政策似乎已經到盡頭，聯邦公開市場委員會（FOMC）預計下周召開會議，正式宣布將未來每個月將縮減1200億美元的購債規模。

近兩年新冠疫情肆虐全球，聯準會採取低利率的寬鬆貨幣政策應對經濟考驗，然而隨著疫情消退、通貨膨脹問題嚴重，升息與調整經濟政策成為共識。對此，Bill Ackman表示，「現在我們仍伴隨著音樂跳舞，現在是時候低調且安靜下來了。」