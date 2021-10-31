Jordan knew Steph's trey was good before he even shot the ball



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就算勇士當家球星柯瑞上半場只拿5分，卻不代表他的火力就此停歇！靠著柯瑞第3節投進5顆三分球、獨拿15分，勇士31日以103比82輕取雷霆，一舉揮別前役輸給灰熊吞下本季首敗陰影，目前勇士5勝1敗，排名暫居西區龍頭地位。

面對先前遇上湖人演出大逆轉的雷霆，勇士上半場打完，暫以55比44領先，沒想到上半場只進1顆三分球的柯瑞，第3節一開始就連進3顆三分球，帶起勇士一波11比2，隨後更把領先差距擴大到30分以上，柯瑞末節自然沒有上場必要。

柯瑞今天只打27分鐘，投16中7，含三分球投13中6，貢獻20分、6助攻與5籃板，普爾、威金斯與卓雷蒙格林各有14分進帳，歐托波特10分，勇士甚至讓今年選秀第7順位選來的菜鳥前鋒庫明加首度上場磨練，結果他拿3分、1抄截。

表現不如前役神勇的雷霆，則以亞歷山大15分最高，托特14分居次，今年選秀第6順位選來的菜鳥後衛吉迪，拿下10分、6助攻與4籃板，表現仍受外界期待，反正雷霆本季擺明繼續重建，擁有眾多選秀權的他們，恐怕早已不在乎輸贏了。