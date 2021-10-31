為推展社區活動及親職教育，教育部國教署鼓勵幼兒園申辦社區教保資源中心，110學年共計有20縣市設立88處社區教保資源中心，其中12縣市23處社區教保資源中心可同時提供學前特教諮詢服務據點申請服務。

教育部國教署輔導地方政府公立幼兒園設立社區教保資源中心，或鼓勵所轄私立幼兒園申辦、統籌規畫與執行幼兒活動及家長育兒支持等服務，提供鄰近地區家長幼兒教保問題諮詢、圖書借閱及教具、遊戲場所使用。

109學年起，教育部更鼓勵各公立社區教保資源中心結合現有空間及資源辦理學前特教諮詢服務據點，讓家長可以就近獲得相關整合的親職活動與學前特教諮詢服務。

以新北市立瑞芳幼兒園為例，該園多年來積極辦理社區教保資源中心，長期落實社區親子服務理念，扮演家長育兒的友善夥伴。除了定期公告社區教保資源中心親職教育活動訊息、活動花絮照片等，讓家長隨時瞭解幼兒的活動情形，109學年度並辦理「親子遊戲FUN輕鬆」、「療癒小盆栽」等多樣課程，每場次都獲得家長與幼兒的肯定及迴響。

另外，自109學年度開始，該園社區教保資源中心結合設立學前特殊教育服務據點，也於每週一、三、五的固定時間，提供一對一的個案諮詢或辦理學前特教議題講座，增進特教家庭親職教養功能，並使特教家庭獲得更完善的支持。

教育部國教署表示，未來也會持續推動社區教保資源中心，透過社區教保資源中心提供教保問題諮詢、辦理親職教育講座與親子活動及圖書借閱，並提供使用教具、玩具及遊戲場所，以持續協助家長育兒。