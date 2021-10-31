受到天然氣價格飆漲之後，由於原油生產量仍不足目標水準，加上旅客入境美國的禁令將解除，航空燃料需求上升，帶動10月油價走高，法人認為，油價堅挺走勢有機會延續到2022年第一季。

國際油價走勢強勁，西德州原油期貨在10月下旬已逼近每桶85美元關卡，康和投顧產品研究部副總經理黃詣庭指出，由大型產油國OPEC+組成的聯盟不急於加速增產，加上經濟活動逐漸恢復常軌，帶動原油需求回升，且預期北半球寒冬將帶動取暖需求升高，未來一季原油市場供不應求的狀況可望延續。黃詣庭認為，年底之前國際油價仍可望保持相對強勢且高油價環境有利於改善產油國財政問題，故無增產打壓油價的急迫性，除非出現政策力介入，原油的堅挺走勢不排除延續到明年第一季的可能性。

期元大S&P石油 ETF研究團隊表示，原油期貨的正逆價差隱含了原油市場的供需變化，目前原油市場為逆價差1.4％左右，顯示油市仍呈現供不應求，但後續仍須持續注意各產油國增產達成率與疫情發展情況對原油供需影響程度。

安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼表示，歐亞天然氣市場價格大漲，預期第四季取暖需求將外溢至原油，而今年若為寒冬則供需態勢將更為嚴峻。不過，全球原油供需平衡主要依賴仍 OPEC+產量控制，OPEC+最新減產協議將提高部份產油國的生產基準，明年5月之後實施，減產計劃則將延續至明年底，全球原油供需短缺的情況將在明年下半年轉為過剩。歐美經濟回溫，可望持續推動全球原油需求展望，OPEC+和頁岩油產量逐步增加，步調雖慢但預期供需吃緊情勢可望緩解，預期油價高檔震盪。

富蘭克林證券投顧表示，國際能源署10月報告即預估，歐洲與亞洲天然氣缺口提振原油需求，未來6個月原油使用量平均可增加達每日50萬桶，整體而言，在未有OPEC+積極提高產量或美國釋放戰略石油儲備等政策面影響下，預期短線油價均將維持高檔，而當多數資產皆已受惠低利率與流動性充沛環境帶動評價偏高，具備基本面同時持續增加發放股利、買回庫藏股等股東友善動作的能源類股，評價水準仍有明顯獲得提升的機會。