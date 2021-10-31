美國和歐洲聯盟（EU）今天就解除對歐盟進口鋼鋁課徵懲罰性關稅達成協議，化解了自美國前總統川普3年前加徵鋼鋁關稅後、讓雙邊貿易關係緊張的爭端。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）宣布協議時表示，這將「允許限量的歐盟鋼鋁免關稅進口美國」。她說，歐盟對哈雷機車（Harley-Davidson）、Levi's牛仔褲、波本（Bourbon）威士忌等美國產品的報復措施原本將在12月1日生效，現在將不會實施。

歐盟貿易執行委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）發推文說：「我們同意和美國中止鋼鋁…爭端，就全球永續鋼鋁協議（Global Arrangement on Sustainable Steel & Aluminum）展開合作。」

川普2018年6月針對歐盟在內的數個經濟體進口的鋼、鋁分別祭出25%和10%關稅。

歐盟很快祭出反擊，對來自美國的菸草、玉米、米和柳橙汁、哈雷機車、牛仔褲和波本威士忌課徵關稅。

美國和歐盟6月間宣布達成協議，化解對空中巴士（Airbus）和波音（Boeing）的補貼爭議，也定出12月1日前解決鋼鋁關稅爭議的期限。

今天這項在20國集團（G20）峰會首日宣布的協議，並未詳述免關稅進口美國的歐盟鋼鋁數量。

雷蒙多並且表示，今天達成的這份協議創造了一個架構，未來美歐談判時，可藉此把碳濃度列入考量，「意味美國與歐盟都能生產比中國更『潔淨』的鋼鋁」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1101031