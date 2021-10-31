據大陸國家統計局網站公布10月製造業採購經理指數（PMI）為49.2％，比上月下降0.4個百分點，繼續低於臨界點，製造業景氣度有所減弱，連續兩個月位於收縮區間。

非製造業商務活動指數為52.4％，比上月下降0.8個百分點，但仍高於臨界點，非製造業繼續保持擴張。綜合PMI產出指數為50.8％，比上月下降0.9個百分點，表明企業生產經營活動總體擴張步伐有所放緩。

對此，大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河進行解讀指出，10月受電力供應仍然緊張、部分原材料價格高位上漲等因素影響，製造業PMI降至49.2％。從行業情況看，在調查的21個行業中，9個高於臨界點，比上月減少3個，製造業企業生產經營活躍度有所減弱。

趙慶河指出，一是供需兩端進一步放緩。10月生產指數和新訂單指數分別為48.4％和48.8％，比上月下降1.1和0.5個百分點，繼續位於收縮區間，製造業生產和市場需求有所減弱。從行業情況看，紡織、非金屬礦物製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業兩個指數均位於45.0％以下收縮區間，供需兩端景氣水準較低。

二是價格指數繼續上升。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為72.1％和61.1％，高於上月8.6和4.7個百分點，其中出廠價格指數為近年高點。從行業情況看，石油煤炭及其他燃料加工、化學原料及化學製品、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等行業的兩個價格指數均位於73.0％以上高位區間，反映原材料採購價格和產品銷售價格加快上漲。

三是進出口指數小幅回升。新出口訂單指數和進口指數分別為46.6％和47.5％，比上月上升0.4和0.7個百分點。近期世界主要經濟體恢復放緩，國際經貿形勢複雜多變，製造業進出口走勢還有待進一步觀察。

四是高技術和裝備製造業持續擴張。高技術製造業、裝備製造業PMI分別為52.0％和51.2％，高於製造業總體2.8和2.0個百分點，延續擴張態勢，對製造業總體拉動作用仍較明顯。

高耗能行業PMI為47.2％，低於製造業總體2.0個百分點；高耗能行業生產經營活動預期指數為48.6％，低於其製造業總體5.0個百分點，均為2020年3月份以來低點，行業景氣度較低，企業信心不足。

五是大型企業運行穩定。大型企業PMI為50.3％，比上月略降0.1個百分點，仍高於臨界點，大型企業繼續保持擴張。中型企業PMI為48.6％，比上月下降1.1個百分點，連續兩個月位於收縮區間；小型企業PMI為47.5％，與上月持平，已連續6個月位於收縮區間，以中下遊行業居多的中、小型企業生產經營壓力較大。