年底4大公投即將登場，台北市議員羅智強昨（30日）起和藍營內部有志之士，展開夜宿凱道49天活動，對此，羅智強表示，看到許多同志昨夜聚在一啟，自己內心無以名狀的感動。

羅智強今（31日）在臉書發文表示，昨夜，無以名狀的感動，同志夜聚在一起的力量，讓自己看到台灣未來的希望，雖然執政者霸道蠻橫，但只要大家團結一心，秉持著堅定的信念，一定可以爭台灣該有的公道，羅堅信，「1218公投勝利」。

對於昨夜一起參與活動的同志，羅智強一一感謝，他感謝朱立倫主席，藍委蔣萬安、賴士葆、洪孟楷、林奕華、鄭正鈐以及李德維，還有議員王欣儀、戴錫欽、王鴻薇、應曉薇、陳炳甫、闕玫莎、徐弘庭、游淑慧、徐巧芯、張斯綱、侯漢廷、鍾沛君、李明賢、李柏毅、朱珍瑤，以及前國民黨文傳會副主委鄭照新、重啟核四公投領銜人黃士修、前藍委童惠珍、國民黨中常委謝坤宏、資深媒體人莊子富、成功罷免立委陳柏惟的台中在地里長鄭伯其、國民黨副發言人楊植斗和國民黨青年團前團長田方倫，更感謝陪大家一起在凱道為公投集氣的朋友們。

大批網友也在其po文底下留言表示，「強哥加油、大家加油、公投加油」、「辛苦你們大家了！感恩有你們大家的付出！請注意安全！加油」、「夜宿凱道是為台灣人民明天未來看到希望，全力為1218四大公投而奮戰，請台灣人民支持，為民主為台灣人民勝利永不放棄」。