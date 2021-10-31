基本工資明年元旦起調漲5.21%，軍公教明年元旦起也加薪4%，不過物價上漲也讓民眾相當有感。「宅神」朱學恒在臉書寫下「通膨要來了」，引發網友熱議，不少人直呼「是已經來了」，家庭主婦超有感；另有人酸說，一碗蚵仔麵線不是才20元嗎？

明年起，基本工資月薪從2萬4000元調高至2萬5250元，時薪則由160元調高至168元，軍公教加薪4%則是25年來調薪幅度最高的一次。不過朱學恒昨（30）日卻在臉書寫下「通膨要來了」，雖只有短短五個字，但已引發熱議。

朱學恒在臉書寫下「通膨要來了」，引發熱議。（圖／摘自朱學恒的阿宅萬事通事務所臉書）

網友表示，通膨其實已經來一陣子了，婆婆媽媽最有感，包括青菜、水果等食物都漲價，可惜基層的甘苦聲音政府高層永遠聽不到，也有人說「昨天加個油就嚇死了」、「建築成本很有感，鋼筋、板模、矽利康、玻璃、鐵銅等都是持續漲」、「今天看到一把蔥85」、「物價漲得比薪水高，人民怎麼活啊」、「早就來了吧，已經漲到有點快抓狂了」。

另有人反映房價更是漲得兇，「天天都在通膨，尤其房地價。通膨天價是青年發展的殺手」，還有人開玩笑說，「大家一起等著去台北車站當遊民」、「泡麵革命的時刻也到了」；有網友則酸說，「怎麼可能現在一碗蚵仔麵線不是才20嗎？」「這樣，台北蚵仔麵線變25元嗎？」

行政院主計長朱澤民日前於立法院答詢通貨膨脹問題時，脫口而出「一碗蚵仔麵線20元」，引發爭議，遭批不知民間疾苦。事後行政院長蘇貞昌則出面緩頰，表示因主計長不常吃蚵仔麵線，所以才對單一品項的價格不清楚，改天會邀他去吃蚵仔麵線。