據大陸國家統計局網站公布10月非製造業商務活動指數為52.4％，比上月下降0.8個百分點，但仍高於臨界點，非製造業繼續保持擴張，但力度有所减弱。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指出，服務業商務活動指數為51.6％，比上月下降0.8個百分點，景氣水準有所回落。

從行業情況看，電信廣播電視及衛星傳輸服務、互聯網軟體及資訊技術服務等行業商務活動指數連續兩個月高於56.0％，市場活躍度不斷提升；受「十一」黃金周拉動，與假期消費密切相關的住宿、餐飲、生態保護及環境治理、娛樂等行業商務活動指數均位於55.0％以上較高景氣區間，業務總量較上月明顯增長。

同時，受疫情和天氣等影響，消費者更傾向於就地過節或短途周邊遊，10月鐵路運輸、航空運輸等行業商務活動指數雖位於臨界點以上，但擴張力度相對較弱，景氣水準不及近年同期。

此外，資本市場服務、保險和房地產等行業商務活動指數繼續低於臨界點，景氣度偏低。從市場預期看，業務活動預期指數為58.5％，比上月下降0.4個百分點，但繼續位於較高景氣區間，表明多數企業對近期服務業市場發展比較樂觀。

建築業增長平穩。建築業商務活動指數為56.9％，比上月下降0.6個百分點，但仍位於較高景氣區間，建築業生產持續增長。從市場需求和用工情況看，新訂單指數和從業人員指數分別為52.3％和52.4％，表明建築業企業新簽訂工程合同量和用工量均較上月增加。

10月，綜合PMI產出指數為50.8％，比上月下降0.9個百分點，表明企業生產經營活動總體擴張步伐有所放緩。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為48.4％和52.4％。