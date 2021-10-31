指揮中心醫療應變組副組長、衛福部醫福會執行長王必勝，與小15歲林姓護理師外遇，引發議論。外傳兩人交往7年，林女為王生下一女，私下都稱王必勝為「老公」，並在網上透露王每個月會給6萬元零用錢，偷吃事件爆發後，王必勝稱和林女只是朋友，被媒體拍到小女孩則是林女和前男友生的，但有網友在PTT爆料，指孩子並非林女前男友的種，更踢爆林女曾經負債累累。

一名男網友29日於PTT八卦板指出，在臉書看到疑似是林女前男友的姊姊出面爆料，暗指當初林姓護理師會和弟弟分手，都是因為王必勝的關係。原PO並貼出多張臉書截圖，可見林女前男友的姊姊在某貼文下方多次留言，第一張截圖寫著「前男友的女兒？要檢體嗎？」暗示小孩根本不是弟弟的。

一名自稱是林女前男友姐姐在網路爆料。（圖／翻攝自PTT）

一名自稱是林女前男友姐姐在網路爆料。（圖／翻攝自PTT）

林女前男友姊姊稱，過去林女的臉書貼文，每篇都可以看到王必勝按讚，忍不住大酸「我超神的，第六感果然很準，果然台幣也很香」。

自稱是林女前男友姐姐，稱林女是暴力獅子女。（圖／翻攝自PTT）

自稱是林女前男友姐姐，希望王必勝及林女可以為自己的行為負責任。（圖／翻攝自PTT）

第二張截圖，林女前男友的姊姊曬出林女替女兒過生日的照片，「林小姐，這不像妳耶！品味怎麼變得這麼差？家裡負債解決了嗎？王必勝出多少錢解決的？真傻，出賣自己」，也稱林女是「暴力獅子女」，感謝王必勝回收她。

自稱是林女前男友姐姐表示，弟弟長相帥氣，更激似演員楊祐寧。（圖／翻攝自PTT）

自稱是林女前男友姐姐說，以前早就懷疑林女與王必勝的關係。（圖／翻攝自PTT）

林女前男友的姊姊也向林女及王必勝喊話，麻煩不要再卸責，不要再牽拖到無辜的人，「我們還要生活，不然是要檢體去驗嗎？」隨後更曬出一張過往的照片，稱弟弟長相帥氣，根本是「楊祐寧2.0」。

林女前男友姊姊說，王必勝不會為此和原配離婚，奉勸林女趕緊離開錯的人，但她強調「我們家不容許做資源回收的人，也不容許三觀不正的人」，表示林女和弟弟不可能復合，家人也不可能接受她。

王必勝爆外遇工作不受影響 陳時中揭有「新任務」要麻煩他

不過，林小姐昨日接受《自由時報》專訪時指出，稱王必勝「老公」及拿一個月6萬元都不是事實，「和王必勝只是好朋友」，並希望外界惡意評論可以停止，同時也向王必勝家人道歉，「非常抱歉造成王醫師和他的家人這麼大的困擾。」