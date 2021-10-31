20國集團（G20）領袖峰會在幾個重大議題仍意見分歧，政治新聞網站Politico昨（30）日報導，美國與加拿大反對將有關北京冬奧的要求寫入公報中。另外，公報的2大重點將聚焦貿易與氣候變遷。

距離2022北京冬季奧運開幕不到100天。

政治新聞網站Politico報導，在羅馬舉行的G20領袖峰會今（31）日進入第4天，不過各國領袖對於幾個重大議題仍意見分歧。其中根據一名熟知內情的外交官說法，美國及加拿大反對北京提出將北京冬奧相關內容納入公報的提議，北京希望將2022年北京冬季奧運與帕拉林匹克運動會被視為「克服新冠疫情中人類韌性與全球團結的象徵」這一句話寫進公報中。

針對報導，加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）拒絕回應，白宮也未答覆。

Politico指出，G20公報草稿有17頁，各國領袖已經同意納入超過50項議題，其中最重大的成就是支持全球稅改。各國領袖將支持各國首長於13日達成的稅改框架，呼籲參與談判的140國盡快制定規則及多邊工具，以達成在2023年實施最低15%全球企業稅的目標。

公報的2項最重大議題為貿易及氣候變遷，不過各國領袖仍未就這2個議題達成共識，包括尚未同意是否致力於打擊「所有不公平貿易行為」，對於具體的氣候承諾也尚未達成共識，後者的主要反對者包括中國大陸、印度、俄羅斯及澳洲，他們反對在公報中提到逐步淘汰煤炭能源。

報導也指出，美國總統拜登在G20峰會中至少達成一項目標，他將全球各地的貪腐行為列為國家安全威脅，G20領袖將承諾加強推動對貪腐零容忍的政策，加強打擊跨國貪腐行為。