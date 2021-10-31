黃姓女子（左）與同仁悉心過去監視器畫面並在轄區發現犯案車輛再次出現，立即將人逮捕偵破住宅竊盜。（圖／警方提供）

竊賊破門鎖入公寓行竊 女警鷹眼以車抓人

北市文山區興隆路3段一處老舊公寓29日晚上6點遭竊，屋主損失一張千元禮券以及零錢包，懷疑是20年前文山區的「電鑽大盜」重出江湖，警方獲報後，立即過濾監視器，30日發現竊嫌駕駛的車輛，經盤查在車上發現被害人的證件，以及犯案用工具，並以加重竊盜罪送辦。

警方調查，46歲的鄭姓嫌犯，駕駛出租車輛，四處尋找下手目標，29日以工具破壞門鎖，進入被害人家中行竊，得手千元禮券、以及裝有50元的零錢包，被害人返家發現門鎖遭破壞立即報案。

員警立即過濾監視器畫面，發現鄭嫌駕駛租賃車，並根據車牌打算調查身分，黃姓女警員昨發現可疑男子，駕駛同一輛轎車出現在興隆路三段前，立即前往盤查，並請求線上警力到場支援，黃姓女警等5人，合力將人逮捕，並在車上起出犯案工具以及贓物，目前正擴大偵辦中。

文山第二分局在此呼籲民眾住宅可多加裝監視器、警報器等防盜設備，並多發揮守望相助精神，若發現可疑人事物可撥打110報案專線，協助警察打擊不法，攜手共同維護轄區居民生活安全。