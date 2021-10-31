時力立委陳椒華 (吳家豪攝)

時力黨主席陳椒華今日於黨部召開民調記者會指出，高雄鹽埕區城中城大樓在10月14日大火造成46死悲劇，根據民調顯示，有8成民眾不滿政府對於老舊大樓消防公安把關。

時力今日公布政情民調報告，內容包括「總統及行政院長滿意度」、「縣市合併升格」、「轉型正義」、「物價飆漲」、「城中城大火」等5項議題。

時力智庫執行長李兆立表示，蔡總統最新滿意度為56.1％，不滿意35.3％，行政院長蘇貞昌滿意度49.9％，不滿意度42.2％，和上月大致持平，並未被城中城大火、基進立委陳柏惟罷免案而影響。

李兆立指出，有關縣市合併升格議題，不論是新竹縣市合併、基隆市合併北海岸，或是彰化縣升格、嘉義縣市合併升格等等，意見約有40％至54％都是主張維持現狀，認為應該要先進行全國區域重畫佔25％左右。贊成蔡總統就此事召開國是會議有67.2％。

李兆立說，有關轉型正義部分，曾經擔任線民的公職人員，是否不適合繼續擔任民代或政府官員議題，認為適合繼續擔任的有34.6％，不適合的佔45.7％。

李兆立表示，近期物價上漲，有92.3％民眾表示有感，最有感的包括生鮮蔬果佔55.9％、生活用品54.2％、油價47.5％。對政府掌握物價精準度不滿意佔56.8％。

李兆立指出，有關城中城大火，政府把關老舊大樓消防公安，滿意的僅10％，不滿意的達79.4％。贊成政府加強租屋補貼保障弱勢民眾居住安全的有75.6％，贊成加強推動社宅的有90.2％。