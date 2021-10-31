淡水商工特教班學生練習門市考照玻璃清潔（淡水商工提供／戴市容新北傳真）

淡水商工特教班學生加強練習門市考照術科收銀機操作（淡水商工提供／戴市容新北傳真）

淡水商工1994年以智能障礙學生為招收對象，成立高職特教班，培養學生自立生活目標，2019年起改以門市及旅館為主，特教學子利用假日時間，克服交通能力到校複習術科考試內容，日前孩子們參加門市考照術科通過率達到75％，令家長與導師曾柔芳感動直呼：「努力得來不易」。

淡水商工校長于賢華表示，淡水商工自83學年度起設立高職特教班，而後改為綜合職能科以智能障礙學生為招收對象，108學年度起更聚焦於門市及旅館服務，改名為門市服務科與旅館服務科，學校推動深耕學習計畫，讓學生在假日到校複習術科考試內容。

于賢華說，假日時，特教學生們先要克服交通能力自行搭公車再步行上山，而後認真地把課程進度表完成，大家一起努力學習，當天術科考試成績公佈時，特教班學生通過率達到75％，全班一起尖叫見證努力了二年多成果，「我們雖然走得慢，但總會到達終點。」

特教班導師曾柔芳說，因特教生缺乏成功經驗，沒有自信且容易放棄，需要引起興趣一步步創造成功機會。高一透過示範影片、步驟口訣、實作練習，讓同學覺得不難，步驟化完成。高二收銀台實作課程，學生學習裝收銀機紙捲、點數零錢、招呼語開始獲得成就感。

曾柔芳特別提到，這兩年受到課程改革及疫情來襲，中間不乏遇到考驗，後來透過各種方式也逐一挑戰成功；像是高三下學期遇上疫情，實施線上授課，因此將測驗試題郵寄給同學在家練習，另因同學家中幾乎沒有電腦，因史她必須隨時提醒要將考卷帶在身邊複習訂正加深印象。

門市服務科同學李健誌表示，曾經懷疑自己能力很想放棄，但想起老師的鼓勵就再嘗試看看，並勉勵自己，考到就是自己的。健誌同學的媽媽表示，看見孩子能和大家一樣都考取證照，心中充滿感動，很感謝學校及老師的支持和鼓勵。