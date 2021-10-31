台北市2050淨零排放路徑。（台北市環保局提供／張立勳台北傳真）

聯合國COP26氣候峰會正式登場，台北市政府31日公布2050淨零排放路徑，依北市排碳結構，將推動住商、運輸、廢棄物3大部門深度減碳，採「由公而私、由內而外」原則，減碳目標2030年將較2005年減碳30％，在2050年達成溫室氣體淨零排放。

北市住商部門將加強建築物能效揭露、管制，每年翻修3％公有建築達最高能效標準，結合再生能源或氫能使用，達成零碳建築目標；運輸部門配合首都捷運環狀線通車，加上電動或氫能車輛導入，2050綠運輸比率將達80％；廢棄物部門以全循環零廢棄為目標，2030年禁用一次性餐具和全面使用循環容器、垃圾焚化爐轉型為高效綠能發電廠，發展綠能循環園區；2040導入碳捕捉、利用及封存技術（CCUS），最終達到廢棄物處理設施零碳排。

環保局長劉銘龍指出，COP26氣候峰會是新冠肺炎疫情後，首次召開的全球性氣候會議，其中一項重要目標是確保在本世紀中葉達成淨零排放，以控制全球升溫在1.5度內。北市此次提出淨零路徑，不僅呼應國際，也是市府的減碳指導方針，後續相關局處也將擘畫行動計畫，讓零碳台北逐步落實。

他強調，達成淨零排放目標並非單一城市可獨立完成，尤其北市約70％碳排放量來自電力使用，因此減碳路徑需配合中央能源轉型脫碳。更重要的是，需要市民認同淨零排放的重要性，進而改變日常行為，落實低碳生活。

劉銘龍說，現階段環保局正依北市淨零排放路徑研定「台北市因應氣候變遷碳中和管理自治條例」草案，除淨零目標入法外，納入路徑重要策略，會在下會期前送請市議會審議。市府後續也將視國內外減碳技術發展、法令修訂、社會與經濟發展情形，與時俱進滾動修訂階段性減碳目標與淨零路徑，最終實現零碳台北。