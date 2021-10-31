警方惟恐陳情民激情脫序，特於立法院民主議政園區對面路口排起一道人牆，以免影響總統及立法院長車隊行經。（陳世宗攝）

沙鹿區民林進來向總統陳情，抗議台中地方法院司法判決不公，造成家破人亡，今天由坐輪椅的媽媽和太太等，一起在中正路旁拉白布條陳情。（陳世宗攝）

陳情書由總統府侍衛官溫偉政（左）代表接受允諾將轉交總統蔡英文。（陳世宗攝）

總統出席請願運動百年展 請願民眾卻只能隔中正路陳情

「蔡政府欠退休警消一個公道！」總統蔡英文今天上午到霧峰區參加「台灣議會設置請願運動百年展暨民主時刻館啟用典禮」。台中市及彰化縣退警協會近30人，聚集在立法院民主議政園區對面路口高喊「蔡英文下台」；並提出警察所得替代率比照軍人、警察要就養不是就醫及調薪應比照公務員等3大訴求，陳情書由總統府侍衛官溫偉政代表接受，承諾將轉交總統蔡英文。

「警消就是危勞，請還警消公道！」台中市及彰化縣退警協會今天上午由副理事長劉清欽及陳志傑率領下，得知總統蔡英文今天上午10時要出席「台灣議會設置請願運動百年展暨民主時刻館啟用典禮」，9時許就在立法院民主議政園區對面路口排出陳情抗議陣仗，警方動員前往維持秩序。

陳志傑為退休員警請命說，警方爭取「就養」不是「就醫」，軍人怎樣待遇、警察就要一樣的待遇；警察所得替代率比照軍人，軍警本一家；物價上漲為何調薪比退休人員要慢半年，如果無法同步調薪、屆時要補回來。退警協會的「陳情書」由總統府侍衛官溫偉政承諾必代為轉交。

沙鹿區民林進來亦向總統陳情，抗議台中地方法院司法判決不公，造成家破人亡，今天由坐輪椅的媽媽和太太等，一起在中正路旁拉白布條陳情，陳情書仍由總統府侍衛官溫偉政承諾代為轉交。

來自桃園的婦女陳子萱，只要蔡英文總統及副總統賴清德行程到那裡？她都如影隨行的抗議，她說她已抗議蔡英文總統200多場，不滿蔡政府進口萊豬、同婚及挑起兩岸戰爭等。

警方惟恐陳情民激情脫序，特於立法院民主議政園區對面路口排起一道人牆，以免影響總統及立法院長車隊行經；陳情民眾見總統車隊進入園區，群情激動的高喊「蔡英文下台！」車隊快速的陸續進入園區。