勇士隊球迷穿著北美原住民的服飾。（美聯社）

勇士隊索勒擊出超前比分的全壘打。（MLB臉書）

世界大賽G4繼續在勇士主場開打，勇士首局就丟掉分數，一路落後到第7局才逆轉戰局，最後以3-2驚險擊退太空人，在世界大賽以3勝1負聽牌！

首局上，艾爾圖維(Jose Altuve)首打席第一球是滾地安打，接著靠兩個四壞保送弄成1出局滿壘。先發投手迪倫李(Dylan Lee)被換下場，他只用三振解決了布瑞格曼(Alex Bregman)1位打者，撐了短短0.1局。

勇士緊急叫上萊特(Kyle Wright)救火，他被柯瑞亞(Carlos Correa)內滾打回1分，但及時以三振止住失血。4局上，艾爾圖維對萊特轟出陽春全壘打，太空人取得第2分。這是艾爾圖維季後賽生涯第23轟，史上第2多。

5局上太空人又有得分機會，塔克(Kyle Tucker)敲安之後盜二壘，趁著勇士捕手傳球失誤攻上三壘。這時輪到先發投手葛倫基(Zack Greinke)打擊，葛倫基前面有擊出安打，但這時候太空人要搶攻而換上代打，葛倫基總計4局無失分退場。結果太空人也沒能得分。

勇士6局下打破鴨蛋，羅薩里歐(Eddie Rosario)擊出二壘打，靠著萊利(Austin Riley)在兩出局、兩人在壘的一支安打得分。萊利趁著太空人回傳本壘時驚險衝上二壘（太空人挑戰失敗），紀錄上算是一壘打。

7局下史旺森(Dansby Swanson)擊出陽春炮，勇士追平，然後換上代打索勒(Jorge Soler)追擊，背靠背的陽春全壘打，勇士3比2逆轉比數！9局上勇士再度派出威爾史密斯(Will Smith)登板關門，成功收拾太空人最後3位打者。