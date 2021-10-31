警方在現場起出嫌犯開槍子彈。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方全副武裝荷槍實彈逼近準備朝陳嫌房門攻堅。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

全案警方共查扣改造手槍1枝、子彈30顆、毒品海洛因24.54公克、安非他命1049.07公克、現金80215元、毒品分裝器具一批等證物。（石秀華攝）

高市警岡山分局員警10月26日查訪通緝犯時遭綽號「善良」的嫌犯陳彥佑持槍射擊，造成1警左小腿遭流彈擊傷，警方連日先逮獲3嫌；今（31）日在台南圍捕攻堅時，陳嫌試圖舉槍朝太陽穴自戕，但子彈卡彈，陳見警方衝入，重新拉滑套欲朝警方射擊時，被警方連開16槍，陳頭、手等身體多處被打成蜂窩，當場被擊斃！警方透露，陳嫌個性凶狠，去年曾因持槍被高雄警方查獲，曾和同僚提及「再遇警方就要硬幹！」。

警方調查，42歲的嫌犯陳彥佑有毒品、竊盜、槍砲彈藥刀械管制等多項前科，是高雄地區不良分子，去年因擁槍自重，被高市刑大警方查獲，但陳嫌仍不知悔改。10月26日當天，林姓男子買了一把改造槍械，和陳嫌相約在劉姓友人位於三民區昌裕街租屋處驗槍械功能，林男外出買東西，當時另一名李姓男子前來買毒，3人在套房閒聊。

當天上午10時50分許，岡山分局壽天派出所劉姓和陳姓警員接獲線報，指昌裕街有1名80歲的黃姓殺人未遂通緝犯藏匿在出租套房，於是便衣前往現場查訪，警方剛敲第1間房時，屋內李男和劉男衝出，後方持槍的陳嫌則朝警方開槍，流彈跳彈擊傷52歲劉姓警員的左小腿。

警方當下先制伏劉嫌，李嫌和陳嫌奪門而出，一度欲搭乘一輛白牌計程車，司機嚇到不讓2人上車，當時剛好外出的林男駕車返回，接走李、陳2人，3人分頭逃亡；警方事後逮獲80歲的黃姓通緝犯，受傷的劉姓警員送醫後無大礙，警方翌日先後緝獲李、林2嫌。

警方追查持槍打傷警員的陳嫌，查出陳嫌逃往台南，5天以來，曾分別躲藏借住在永康及市區的友人處，為躲避警方查緝，又在台南市中西區一棟大樓地下室日租套房藏匿，由於擁槍的陳嫌曾和同夥提及「若遇警方逃不了，就會硬幹」，加上陳嫌有吸毒習性，曾朝警方開槍，警方研判圍捕陳嫌時會發生不可避免的槍戰，於是申請台南市保安大隊特殊任務編組的特勤警力支援。

高雄市警方出動34名警力加上14名台南特勤警力，從警方公布的攻堅影片，可見特勤警方荷槍實彈全副武裝，步步逼近陳嫌租屋處，警方以迫擊器破門，大喊「警察，把槍放下」，隨即槍聲大作，陳嫌頭、手及身體多處中彈，隨後被抬出，送醫急救後仍宣告不治！

警方封鎖現場、鑑識，在現場查扣改造手槍1枝、子彈14顆、毒品安非他命4包、重44.6公克、吸食器3組及現金62015元等證物。

全案警方共查扣改造手槍1枝、子彈30顆、毒品海洛因24.54公克、安非他命1049.07公克、現金80215元、毒品分裝器具一批等證物；遭擊斃的陳嫌將由檢警進行相驗。

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