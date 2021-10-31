台積電美國5奈米廠如火如荼動工中，由於該座晶圓廠是美國境內第一座5奈米晶圓廠，因此從興建開始就備受外界關注，然而面對外界質疑缺水與5奈米技術問題，先前台積電美國廠主管也正式回應相關議題。

美國財經媒體CNBC先前走訪台積電美國廠基地，當時台積電亞利桑那廠總裁兼執行長的Rick Cassidy表示，「如果要更多的產能，就得蓋更多的晶圓廠，這就是我們在美設廠原因之一，我們的客戶希望我們在美國，美國政府也希望我們在這裡。」

面對外界質疑缺水與5奈米製程技術問題，台積電學術關係經理Roxanna Vega則說：「我們正從台灣引進一些頂級專家，這對他們而言，會是一個臨時任務，可能會待兩年或三年。」台積電也透露，已經將250名美國廠新員工送往台灣受訓，為期12個月至18個月，這將加快發展速度。

Roxanna Vega補充說道，「新員工能在台灣進行5奈米製程的培訓，會讓他們更了解到亞利桑那的技術、工具與機械是多麼偉大與先進的。」

此外，建造晶圓廠與生產晶片需要大量的水，然而水並不是亞利桑那州的天然資源，當地主要依靠地下水運作，不過大型晶圓廠的用水速度遠高於地下水的補充速度，引發對台積電美國廠可能缺水的討論。

不過台積電已經有所準備，美國廠將擁有一個水資源回收中心，可將高達90%工業用水再利用，大鳳凰城經濟發展促進會(GPEC)總裁兼執行長Chris Camacho則表示，「提供水資源再利用與其他技術解決方案後，這些水將與鳳凰城合作，重新注入含水層，形成一個循環。」

全球晶片短缺問題嚴重，台積電承諾在3年內投資1000億美元加速生產，並耗資120億美元興建美國廠，今年開始動工，預計2024年起開始生產5奈米晶片，月產量達2萬片，同時這座晶圓廠也成為美國第一座5奈米晶圓廠。