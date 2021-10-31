一名身價4000萬的8旬邱姓老翁，因失智流落高、屏街頭，2016年間屏東縣府獲報後，將其安置長照中心，而長照中心麥姓女主任卻與老翁登記結婚，屏縣府提告後，一審判決婚姻無效。據了解，麥女已辭去職務，並提起上訴。

對於麥女上訴，屏東縣政府社會處指出，縣府會尊重司法流程，在一審判決兩人婚姻無效後，已將邱姓老翁轉往其他安養中心，並靜待官司定讞。

一審判決書指出，屏東縣政府主張，2016年間透過民眾陳情得知邱姓老翁獨坐輪椅在街頭遊蕩，便於同年6月間將其安置在屏東縣一處長照中心；縣府察覺邱翁身心狀態不佳，經醫院診斷患有短暫性譫妄症、疑似失智症，過程中，縣府發現老翁在高屏持有多筆不動產，合計總財產近4000萬元。

縣府指出，因考量老翁個人認知功能已失能，無法自行處理個人法律事務，遂於2017年間向法院聲請老翁的監護宣告及暫時處分，法院裁定由屏東縣政府擔任老翁的輔助人，協助處理大小事。

縣府控訴，長照中心的麥姓女主任於2017年5月接獲邱翁個案時，因查看了其財產清冊知情老翁身家不斐，竟在明知老翁已失去智識能力的前提下，於同年10月誘騙老翁前往戶政機關辦理結婚登記，顯然是在謀取不法利益。

此外，縣府認定麥女企圖以非法方式詐財，將此案報警地檢偵辦，然，檢方調查後，認定邱翁並非毫無自主能力，也無法證明麥女以詐欺、偽造文書的方式侵害邱翁，於2018年間給予不起訴處分作結，縣府遂轉向法院提告，請求撤銷兩人婚姻。

麥女辯稱，邱翁住在長照中心時與她相處甚歡，經常高喊要與她結婚，而她都婉拒，最後是因她經常前往探望邱翁，發現邱翁個性相當風趣，日久生情下，兩人才決定共同前往辦理結婚登記，且兩人婚後也有宴請親友歡慶，有照片能作證。

屏東地院審酌證據認定，邱翁長年露宿街頭，經醫院診斷已失智多年，多次進出安置機構，也有妄想症狀，以致認知功能受損，行為退化，顯然無法單獨處理法律行為。

屏東地院指出，邱翁在結婚之前，就已在長照中心居住多年，過著仰賴他人照護的生活，參酌其精神狀況，又何能去認知並理解結婚的意義；此外，麥女與邱翁的關係為長照中心負責人與住民，關係為上對下，對於上位者的引導，下位者極有附和的回應，即便邱翁能表達同意結婚，但其智識終究只對結婚一知半解。因此，縱使雙方同意結婚，若結婚一方意思能力不足，就不可能發生結婚的結果，一審判定兩人的婚姻無效。而麥女不服判決，正上訴二審。