國民小學迷你足球賽在台東豐里國小開踢。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

國民小學迷你足球賽在台東豐里國小開踢。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

受疫情影響一度延後舉行的國民小學迷你足球活動於31日在台東市豐里國民小學操場熱情開踢，分為U6幼兒組及U8低年級組，共有24支小小足球隊競技足下功夫；活動配合政府防疫政策，實施量體溫、實聯制，場邊僅限比賽球隊與陪同家長進入，以保障參賽幼兒及家長的健康。

學童在足球場上奔馳，努力為隊伍得分，家長在場邊高喊加油。為建立國人對足球運動正確認識，並落實推廣基層足球在地扎根，台東縣豐里國10多年來大力推廣足球運動風氣。由於縣內各級學校及教練們在球場上多年的努力，台東足壇在去年創下最輝煌的成績，共拿下8面全國冠軍，傲視全國。

台東縣府表示，所有的成果，都不是幸運得到，必須要一點一滴的努力，平常的練習及比賽尤其重要，對於所有參賽的小小足球員來說這是很難得的機會，希望大家享受比賽，並獲得最好成績。

社團法人中華民國迷你足球協會秘書長張武業表示，5月疫情升溫讓全國民眾的生活產生巨大的改變，為了一同守護民眾健康，迷你足球協會暫停了所有的活動。經過全民幾個月來共同努力，疫情終於逐漸降溫，協會以遵守政府相關防疫指引為前提，研擬球場防疫措施，並在各界足球朋友共同努力下，小小朋友們期盼已久的國小迷你足球終於可以重新啟動。

足球運動是透過身體運動學習的教育過程，今年的國小迷你足球活動加入5項足球體驗教學闖關活動與體適能檢測，小朋友們在指導人員引導下完成特定足球動作，並參加體適能檢測，就可以獲得主辦單位頒發的結業證書。

此外，配合政府防疫政策，活動入口設有體溫量測與酒精消毒設備，進場人員應遵守政府實聯制規定完成相關資料登錄才能進入校園；球場周圍僅限比賽球隊與球員陪同家長進入。