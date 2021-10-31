新北市樹林區蔡姓男子昨（30）日19時許因妻子將臨盆，趕忙開車至醫院，未料前往婦產科的路途中，遇較大車流量又遇紅燈，焦急難耐；樹林分局樹林派出所警員陳柏州、王育如巡邏勤務時，剛好遇上蔡男求助，趕忙開道協助，終於趕上生產，孕婦也順利產下一子，令員警十分欣慰。

樹林分局表示，當時陳、王二員聽聞蔡男求助後，判斷正逢上下班尖峰時段車流量較大，若等待救護車到來勢必會再耽誤更多時間，因擔心孕婦及胎兒安全，員警經報告後，立即開啟巡邏車警示燈、鳴警報器，在民眾車前一路開道，同時指揮交通提醒其他用路人禮讓，爭取送醫時間，最終順利將孕婦一家人引導抵達婦產科。

蔡男也感激員警幫助，在臉書「我是樹林文」發文表示，「感謝兩位樹林的帥哥美女警員幫我開道，昨日平安順利的產下帥哥一枚」，向員警連忙道謝，感謝執勤的員警，鼎力協助開道，縮短就醫路途所需時間，感激員警的專業與熱心。

樹林分局也提醒，用路人、路上如聽聞救護車或警車鳴笛聲，應注意鳴笛車輛行駛來向，適時並適當的放慢行車速度，同時將車輛往道路兩旁臨停騰出車道，讓鳴笛有急迫的車輛能夠安全且快速的通行。