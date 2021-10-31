大陸「十一」黃金周之後，旅遊市場轉入淡季，各航空公司也紛紛推出新招搶業績。據《北京商報》近日整理，多家航空公司紛紛推出包含「隨心飛」、「快樂飛」3.0版本，例如，春秋航空就推出「想飛就飛」3.0版；南航「暢遊中國」推出也迅速受到顧客關注。對比發現此次各家的「隨心飛」3.0產品相比之前版本增加了不少選項。但仍有部分網友反映有兌換難、退票難等問題。業內專家表示，「隨心飛」類型產品更多是航空公司在淡季推出的回籠現金流產品，價值是否符合消費者的心理預期，有待市場觀察。

具體看到，有推出3.0產品的南方航空，之前推出的「快樂飛」第1期、第2期均為單一產品類型，此次南航推出的「暢遊中國」共有4種產品可選，分別為4日版、4＋1版、4＋2版、暢行版。價格也從2588元（人民幣，下同）至4288元不等。同時適用期也較前期有所縮短，僅可使用3個月。

此外，山東航空也推出「魔毯3.0」產品。據了解，該產品售價每套3299元，從今年11月至明年6月底不限出行次數，大陸國內航班任意選擇（不含港澳台地區航班／限經濟艙）。另外還有最新產品如「山航魔豆」，主打說走就走概念，可當天買票、即時（當天或翌日）出行，最低只需169元。