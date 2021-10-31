高雄那瑪夏區虎頭蜂攻擊28名遊客 多人送醫 11:542021/10/31 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市那瑪夏區31日驚傳有蜜蜂螫傷20餘名遊客，其中7人被送往衛生所救治。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市那瑪夏區驚傳遊客遭虎頭蜂被螫傷，此事件是楠梓戶政事務所舉辦新住民教育活動，一行共計38人，於10月31日10時20分許在達卡努瓦神社遺址，有一人遭虎頭蜂叮咬後，用手揮舞，導致虎頭蜂群驚動，連續螫傷上述與會人員，造成共28人遭螫傷。 據了解，目前已知遭螫傷人數為28人，消防局人員將其中7名送往那瑪夏衛生所、7名送旗山醫院、9人於那瑪夏分隊做檢傷。 葉門臨時首都亞丁機場附近爆炸 至少12平民喪生 孕妻將臨盆卻遇紅燈延誤 樹林警霸氣開道 #那瑪夏 #虎頭蜂 #新住民教育活動 #旗山醫院 #義大醫院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竊賊破門鎖入文山區公寓行竊 女警鷹眼以車抓人 11:352021/10/31 社會 高雄刷乘車碼搭公車 恢復收費 04:102021/10/31 地方新聞 嘉義重大車禍 4車撞到零件掉一地 男騎士噴飛卡車底命危 10:522021/10/31 社會 旱匪與警駁火被連開16槍打成蜂窩 生前曾嗆「若遇警就要硬幹」 11:492021/10/31 社會 板橋體育場接種站 4國通譯服務 04:102021/10/31 地方新聞 王淨拍《瀑布》彌補親子遺憾 04:102021/10/31 娛樂新聞 影／遭指綁架鎮瀾宮、神棍 顏清標親上火線回擊：他們故意的 10:232021/10/31 政治 台中購物節 2幸運兒抽中百萬現金 04:102021/10/31 地方新聞 新竹光臨藝術節爆衝突 男鬧事被警「大外割」 民眾拍手叫好 10:352021/10/31 社會 上工首日遭虐殺 母質疑謀財害命 04:102021/10/31 社會新聞 高雄一周3起槍擊案 藍議員：難道「慶記」也解封？ 10:542021/10/31 政治 社會熱門新聞 嫁「身價4000萬失智街友」竟無效 長照中心女主任上訴了 - 社會 陸風衣正妹M腿「當街三人行」 2男搶吻 1女片瘋傳 - 社會 妻難產成植物人 夫守床沿9年提離婚了 更一審結果大逆轉 - 社會 高雄警開16槍擊斃槍擊要犯 警匪駁火影片曝光 - 社會 憲兵中校酒駕遭汰除 提告嗆「陳敏華涉私菸案仍升少將」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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