高雄市那瑪夏區驚傳遊客遭虎頭蜂被螫傷，此事件是楠梓戶政事務所舉辦新住民教育活動，一行共計38人，於10月31日10時20分許在達卡努瓦神社遺址，有一人遭虎頭蜂叮咬後，用手揮舞，導致虎頭蜂群驚動，連續螫傷上述與會人員，造成共28人遭螫傷。

據了解，目前已知遭螫傷人數為28人，消防局人員將其中7名送往那瑪夏衛生所、7名送旗山醫院、9人於那瑪夏分隊做檢傷。