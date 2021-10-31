員警突發奇想，仿照韓國當紅「魷魚遊戲」裡洗腦的圖像，印製在口罩上，在萬聖節趕搭這股熱潮，全員動起來Cosplay宣導治安、交通安全，成功抓住民眾的目光！（警方提供）

員警突發奇想，仿照韓國當紅「魷魚遊戲」裡洗腦的圖像，印製在口罩上，在萬聖節趕搭這股熱潮，全員動起來Cosplay宣導治安、交通安全，成功抓住民眾的目光！（警方提供）

台中市政府警察局第四分局春社派出所轄內有望高寮、彩虹眷村等知名觀光景點，每逢週末假日均是民眾朝聖的首選，為確保各景點治安、交通安全，除加派警力維護外，員警突發奇想，仿照韓國當紅「魷魚遊戲」裡洗腦的圖像，印製在口罩上，在萬聖節趕搭這股熱潮，全員動起來Cosplay宣導治安、交通安全，成功抓住民眾的目光！

警方指出，鑑於春社派出所轄區特性，針對望高寮及彩虹眷村等人潮易聚集之處所，編排勤務取締交通違規及加強防制交通事故。在萬聖節前夕執勤員警除身著制服、全副武裝外，臉上佩戴印有韓劇內經典符號：圓形、三角形、正方形的口罩。

往來經過的騎士看到佩戴該款口罩的女警，還特地放慢速度駐足仔細端詳，驚呼：「波麗士真幽默，不敢闖紅燈了！」員警亦藉此向民眾宣導「切勿酒後駕車」、「勿競速行駛」，能平安回家才是最後贏家。

所長邱柏昌表示，為將正確的交通安全觀念深植人心，在10月份的交通宣導月，配合時事籲請駕駛人遵守交通規則，保障用路人安全。