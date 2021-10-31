中國大陸國務委員兼外長王毅在羅馬與世界貿易組織秘書長伊衛拉會晤，他稱，中國是世界上最大的發展中國家，因為其自身發展不平衡不充分問題仍然突出、發展任務依然艱巨，「中國在政治上也永遠屬於發展中國家集團，將堅定捍衛發展中國家共同利益」。

王毅首先祝賀伊衛拉成為世貿組織首位非洲裔總幹事，表示這標誌著發展中國家力量在國際舞台上的增強，中方將全力支持其履職。

王毅說，今年是中國加入世貿組織20周年，作為多邊貿易體制的堅定維護者，中方願同各方一道，共同維護世貿組織權威性和有效性，推進全球貿易投資自由化便利化，鞏固全球貿易的基石。

伊衛拉表示，世貿組織高度重視中方的重要影響和引領作用，願與中方加強溝通協調，特別是在舉辦第12屆部長級會議上繼續得到中方支持。

在談到「特殊和差別待遇」時，王毅表示，中國從不迴避應盡的國際責任，無論是降低總體關稅水平，還是實際享受「特殊和差別待遇」的情況，中國都承擔了遠遠超出入世承諾的義務。

他強調，中國過去、現在和將來都不會與發展中國家爭搶資源，將在堅持發展中國家總體定位基礎上，繼續承擔與自身發展水平相適應的責任和義務，為實現共同發展作出更大貢獻。