台北市長柯文哲昨天(30日)受訪時指出，預估新冠肺炎疫情明年1月會結束，對此，精神科名醫沈政男持相反意見，認為明年1月疫情最大考驗才正要開始，若春節檢疫改成4天可居家，加上嚴重的突破性感染，恐導致案例跑進台灣。

台北市長柯文哲昨天出席「鬧熱關渡節」活動時，大膽預言到明年1月，北市打過2劑疫苗的人口將超過7成，加上默克藥廠(又稱默沙東)的新冠口服藥預計明年上市，屆時疫情就能結束，可以不用戴口罩和管制。指揮中心指揮官陳時中日前也表示，預估明年春節過後，入境免居家隔離的機會越來越大。

對於明年1月疫情就會結束，沈政男反而認為明年1月疫情最大考驗才要到來，他在臉書上指出，若春節檢疫改成10天旅館+4天居家，很容易會有案例漏進來台灣，從昨天(30日)新增的7例境外移入都是打完2劑AZ後感染就可看到，突破性感染很嚴重。

沈政男表示，假如昨天的突破性感染案例按照研議中的春節檢疫措施，在旅館待10天就回到家裡，其中有2例是在第12天與第13天採檢確診（案16510、16515），那麼這兩例就會傳染給家人，將病毒傳進台灣社區，「所以口罩絕對不能拿下來，我到現在晚上夜跑仍是戴口罩，管你什麼運動不用戴口罩。」

交通部長王國材日前表示，初步統計明年春節返台人潮約4萬人，但防疫旅館數量嚴重不足，衛福部研議將14天的防疫旅館檢疫規定，改成10天旅館、4天返家，減少防疫旅館需求，而目前入境採檢規定為入境、檢疫期滿各採檢一次，若改成春節方案採檢次數可能會再增加。