29歲宅男女神辜莞允（Nono）之前因陷入涉嫌偷拍鮪魚（徐瑋吟）出浴裸照被告，演藝事業幾乎停擺，消失螢光幕前多時的她，仍會透過社群網站和粉絲分享近況，近日她開心曬出到水漾森林的美照，大方秀出好身材，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

辜莞允透露她負重9公斤來回花了約6小時，才爬上山一睹水漾森林的美景，這對於沒爬過山的她來說，真的很辛苦，因此「脫衣定番照肯定要來一下的」，並表示自己就是要拍爆。

只見她穿上粉色半截運動背心搭緊身黑褲，豐滿北半球和深邃事業線一覽無遺，還隱約可見腹肌，好身材讓網友都驚呼「與天地萬物融合在一起，太美了啦」、「太迷人」、「身材超好」。

辜莞允擁有甜美外型和D罩杯好身材，讓她被封為宅男女神，2019年因涉嫌偷拍閨密鮪魚（徐瑋吟）的私密照，還傳給男友，被依妨害秘密罪提告，雖然最後因證據不足獲不起訴處分，但形象已大傷，演藝工作也幾乎停擺，因此淡出螢光幕。

但她仍會透過社群分享生活近況，之前她曬出美照，卻被網友質疑：「胖了，沒修好圖就上載？」她大方回覆：「誠實是美德」見到有人不客氣酸：「腿太粗啦」，她也直言：「爽啦！」強調自己沒生氣，因為她本人真（的）胖，平常就是靠角度跟修圖，正面回應的態度，也獲得網友讚賞。