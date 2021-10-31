台北市副市長黃珊珊今（31）日在臉書表示，自己在2015年一月時生了一場重病，差點醒不過來，養病痊癒後，讓原本是個咖啡因上癮者的她，毅然決然戒掉咖啡因。

黃珊珊說，自己本身是個「咖啡控」，每天一睜開眼，一定要先喝一杯最濃的咖啡，等到咖啡因發揮作用後，才能正常開始一天的生活，每天最少五杯、最多十幾杯的咖啡，甚至半夜12點也在喝，但不會因此睡不著，只是很淺眠，對她來說，喝咖啡就跟喝水一樣是必需品，幾乎是用咖啡取代水。

決定戒咖啡初期，黃珊珊坦言非常不習慣，在加護病房與住院時，找不到咖啡喝是一件十分痛苦的事，眼淚鼻涕直流；痊癒出院後，下定決心要調整身體，當然還是有忍不住著的時候，但不是她能喝咖啡了，而是她不想再被任何東西控制牽絆。少了咖啡因，黃珊珊每天一點精神都沒有，像個遊魂，咖啡因成了主宰她的工具，她意識到這件事情很可怕，因此病癒後，決定要改變自己的生活習慣，就從戒掉咖啡因開始。

黃珊珊過去咖啡成癮，因一場重病讓她下定決心戒咖啡。（圖／摘自黃珊珊臉書）

黃珊珊花了半年時間，每天都必須很堅定的對抗自己身體的需求，每天看著咖啡豆與咖啡機，看看自己能不能忍著不喝？也故意跟朋友約去咖啡店引誘自己，看看會不會忍不住？「每天情感與理智的衝突，身體告訴我它需要咖啡因，但理智告訴我，戒癮才能自由做自己！」

至於為何會咖啡成癮？黃珊珊猜測，也許是因為以前工作忙，法律工作很費腦力，當律師寫狀子，熬夜已成習慣，白天開庭、晚上熬夜，年輕時沒問題，用咖啡因提神，咖啡就成為她最好的夥伴，但因作息不正常，身體機能漸漸受損，所以不是咖啡因有問題，個人的生活習慣才是根源。

現在她不需要再靠咖啡因提神醒腦，練氣功與運動效果比咖啡因來的更好，雖然到咖啡店還是會忍不住點一杯咖啡，但是現在的她已經不會依賴咖啡因了。而她也很喜歡到處品嚐各種不同口味的咖啡，尤其是台北市有很多各種特色的咖啡店與精品咖啡，到處去尋寶，也是這個城市中最有趣的風景，她也歡迎大家到台北找到自己的咖啡，並提醒「適量即可」。