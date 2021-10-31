大安濱海樂園觀景台適合黃昏與嫣紅晚霞合影留念（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大安濱海堤頂步道完成改善。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大安濱海堤頂步道設置造型座椅，供遊客休憩。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大安濱海沙灘區設置星座座椅供遊客休憩。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大安濱海露營區北側原生植物區防風林帶密植黃槿600棵及木麻黃400棵，以阻絕濱海風沙危害濱海樂園及周邊區域生活環境。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中市觀光旅遊局推動「大安風景區海灣觀光設施改善工程」，打造綠光森林，針對大安濱海露營區北側原生植物區防風林帶密植黃槿600棵及木麻黃400棵以阻絕濱海風沙，以自然生態打造全新海線觀光綠腹地，改善飛砂危害濱海樂園及周邊區域生活環境。

台中市觀光旅遊局推動「大安風景區海灣觀光設施改善工程」，打造成為綠光森林，針對大安濱海北園沙灘海堤旁休憩區、大安濱海樂園北側防風林帶區域進行整體規劃嶄新設計，目前已完工開放，提供大小朋友一個安全舒適親海觀星環境及自然生態環教首選空間。

每年冬季東北季風吹襲大安濱海樂園沿岸沙灘，影響周邊濱海居民生活。市府爭取經費推動改善工程，以自然生態打造全新海線觀光綠腹地，針對大安濱海露營區北側原生植物區防風林帶密植黃槿600棵及木麻黃400棵，以阻絕濱海風沙危害濱海樂園及周邊區域生活環境。

觀旅局指出，總植栽腹地面積約4370平方公尺日前完工，形成一道綠色防風林，除可阻絕風沙外，種樹也能節能減碳降低地表輻射溫度；另外也在大安濱海沙灘區設置觀海平台及改善堤頂步道，增設造型座椅供遊客休憩。

沙灘戲水區則設置賞星悅目星座座椅，讓遊客觀海、聽浪、看星星，體驗美麗大安濱海海景，讓民眾寓教於樂中體驗親子互動，帶動海線觀光人潮，創造海線地區觀光新契機。

觀旅局指出，大安濱海樂園去年7月以OT方式委外營運後，建造親子家庭、情人朋友的濱海豪華露營空間新選擇，開放至今已吸引眾多遊客前往體驗親海戲水、觀賞夕陽、探索生態、觀星夜宿享美食，也成為網美網帥拍照打卡的熱搜海洋勝地。

觀旅局推薦，大安濱海樂園除玩沙戲水欣賞美麗湛藍海景，黃昏時還能在觀海平台與嫣紅晚霞合影留念，搭配龜殼生態公園、大安水蓑衣生態教育園區及休閒農漁園區等濱海觀光景點，非常適合規劃慢遊海線二日遊行程。