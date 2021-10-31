立法院今在台中霧峰舉辦「民主時刻館」啟用典禮，而「民主時刻館」原為「臺灣省議會議事大樓」，二十一世紀基金會董事長、前省議會議長高育仁給立法院長游錫堃的公開信，呼籲期勉指定省議會為法定古蹟，將省議會52年的珍貴台灣歷史真相完整呈現世人，讓未來各世代均能共同分享歷史事實。

高育仁在公開信中表示，台灣省議會自民國35年5月1日成立至民國87年12月20日裁撤前後52年歷經省參議會、臨時省議會、台灣省議會等階段一直扮演最具代表性的全台最高民意機關角色。

高育仁指出，議員諸先進多有為台灣民主犧牲奉獻者，為台灣民主政治發展樹立不可磨滅的典範，省議會對台灣民主、自由之發展乃貢獻鉅偉。52年的台灣省議會史，可說是一段最重要的台灣民主政治發展史，台灣省議會也堪稱是半世紀的台灣民主政治發展縮影。

高育仁強調，在台灣精省之後，過往的台灣省議會所在地，已更名為「立法院民主議政園區」，現又將「台灣省議會議事大樓」更名為「民主時刻館」，不若保留「台灣省議會」的名稱，讓台灣省議會五十二年的珍貴歷史真相能完整呈現世人。

高育仁認為，他與游錫堃何其有幸得一齊當選省議員，共同參與見證八年波濤洶湧的那段偉大歷史洪流，但願相期共勉指定省議會為法定古蹟，將省議會52年的珍貴台灣歷史真相完整呈現世人，讓未來各世代均能共同分享歷史事實。