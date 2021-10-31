車輪下的悲情！南屯機車交叉撞衝 騎士卡輪底送醫不治

39歲的張姓男子今天上午9時許，騎機車行經台中市南屯區忠勇路、文山東巷口；張男欲左轉時，疑未禮讓直行18歲陳男機車騎士先行，陳來不及煞車雙方在路口交叉撞後，波及對向車道的2輛轎車。張男卡在車輪底下，被救出時已無生命跡象，送醫仍宣告不治；肇事原因仍待查？全案正由警方協助調查犛清中。

警方指出，張男今天上午9時41分，騎機車沿南屯區文山東巷駛出，在忠勇路欲左轉，張男駛出後未注意左手邊，陳男騎機車沿忠勇路，從向上路往五權西路方向行駛；因陳過路口後車速不慢，加上張突然駛出陳煞車不及，雙方碰撞後，兩人衝向對向車道波及2輛正在停等紅燈的轎車。

警方調查，兩輛機車碰撞後，張男因車禍衝擊力道卡在1輛轎車的車輪底下，警消到場時，利用油壓頂將車輛撐高後，將張男救出時，發現張頭部有外傷已無生命跡象，送往台中榮總醫院急救後，已宣告不治死亡；陳則是全身有多處擦挫傷，送中港澄清醫院就醫，幸無生命危險，2名轎車駕駛則無受傷。

台中市警局第四警分局交通分隊獲報到場酒測，陳、張兩男的酒精濃度則待抽血釐清，2名轎車駕駛都無酒精濃度，初步判斷疑是支道車未禮讓幹道車釀禍；當時陳男行駛的燈號為何？尚待後續釐清，全案正由警方抽絲撥繭調查釐清中。