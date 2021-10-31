南投水里鄉神龍橋今天清晨5時許發生採茶車與箱型車碰撞車禍，造成20人輕重傷，緊急送醫。（警方提供／陳淑芬南投傳真）

南投水里鄉神龍橋今天清晨發生重大交通事故，搭載滿18人的採茶小貨車遭對向廂型車撞擊，導致20人輕重傷送醫。南投縣警察局表示，黃姓男子駕駛箱型車跨越雙黃線撞擊何姓駕駛人開的採茶車，不但黃男違反《道路交通管理處罰條例》，採茶車另涉及改裝、超載，也要開罰。

61歲何女駕駛小貨車載運採茶工今天清晨行駛台21線，由水里前往信義鄉草坪頭山區採茶，全車含駕駛共18人，清晨5時許行經水里鄉龍神橋與對向對向由黃男駕駛、載1名乘客的廂型車發生車禍，造成20人輕重傷。

南投縣警局表示，獲報後緊急調派交通警察隊、集集分局交通事故小組、郡坑派出所及水里分駐所人員趕赴處理，現場交通狀況在上午8時10分排除，並恢復通車，雙方駕駛經酒測，酒測值為零，沒有酒後駕車情形，包括何女有3人骨折，其餘大多為擦、挫傷，分別送往竹山秀傳醫院、南投南基醫院及南投部立醫院就醫。

南投縣警局交通隊初步調查，黃男駕駛箱型車跨越雙黃線擦撞對向的何女駕駛的採茶車，而採茶車也涉超載、改裝，將各依違反《道路交通管理處罰條例》告發開罰。

警方強調，頻傳採茶車於上工途中翻覆、火燒車等意外，都因車輛超載、改裝所致，呼籲茶農雇工上山採茶，務必要求工頭使用合法車輛運具載送採茶工，才能確保生命安全。