台北市YouBike滿街跑，議員潘懷宗發現市府祭出違規記點制，上路7年卻猶如雞肋，無法發揮效用，不時常可看到YouBike違規，但卻沒有人遭取消會員資格，他指出，車身編碼過小，不易辨識導致監督不力。北市交通局對此回應，將要求業者放大編碼。

交通局訂有YouBike違規記點辦法，2014年上路，針對YouBike騎在快車道、逆向行駛、在人行道上催促行人及未慢速行駛等違規行為，均可記點1次。

辦法指出，累計達3點停權2周，5點2個月不能租借車，累計7點即取消會員資格，另若違規導致他人受傷，或經警方舉發酒駕、吸食毒品駕車、惡意占用車輛、故意毀損車體及其他嚴重不當使用行為，可直接取消會員資格。

不過，潘懷宗發現，違規記點制7年來，首年記點次數1504次，隔年突破2000次，隨後逐年降低，2019年全年僅480次，去年692次、今年1至9月519次，但違規情況依舊，前3大違規原因分別是行駛騎樓、逆向行駛及行駛人行道，其中，只有6人累計5點被停權2個月，沒有人累計7點遭取消會員。

潘懷宗表示，交通局僅有2名助理員負責稽查YouBike違規，人力相當不足，質疑記點制度淪為表面數字，無法徹底改善，他認為提升自行車騎乘禮儀文化，除靠使用者自律、政府開罰，也須仰賴全民監督，但YouBike車身編碼過小甚至毀損，無法辨識使監督不力，要求將YouBike前後編碼放大。

對此，交通局長陳學台回應，前方菜籃空間較大可以嘗試放大編碼，後方空間較小，但會要求業者想辦法。