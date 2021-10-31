我政府自從2018年宣布將逐年禁用塑膠袋、免洗餐具、飲料杯等拋棄式塑膠製品，宣示守護海洋環境至今已3年過去，綠色和平組織表示，塑膠污染不僅沒有緩解，甚至已從海洋擴散至陸地，「天使的眼淚」嘉明湖微塑膠的平均檢出率更是100％，嘉明湖步道周邊一帶的水源檢出率也高達80％，可能加重保育類動物如水鹿的生存風險。

綠色和平與長期研究台灣保育類動物的團隊合作，也是首次針對本土保育類野生動物進行的微塑膠影響研究，調查6大類物種包含台灣黑熊、黃喉貂、櫻花鉤吻鮭、台灣水鹿、石虎及金門水獺等是否面臨塑膠污染威脅，首批採集的台灣水鹿樣本檢測結果出爐，從台灣水鹿飲水來源之一的嘉明湖檢測發現，微塑膠的平均檢出率是100％，嘉明湖步道周邊一帶的水源，微塑膠檢出率也高達80％。

以中大型哺乳類動物每日需水量平均每公斤約30cc來算，成體水鹿平均體重150公斤，嘉明湖的水鹿可能每天就會透過湖水攝入80顆微塑膠。

綠色和平專案主任唐安指出，微塑膠容易吸附環境及水中有毒物質，若累積在體內的濃度增加，可能加重保育類動物的生存風險，甚至對其健康造成不良影響。可惜水鹿沒有選擇，只能等待台灣更積極減塑。

唐安表示，城市生產及使用的塑膠會隨排水系統進入環境，污染水源，或裂解成更小的碎片或微粒，隨雨水和空氣進入動物棲地，如果任由塑膠過度使用不受限制，會有更多的珍貴動物和棲地遭受污染，禁用拋棄式塑膠製品已是國際趨勢，台灣政府也須盡快採取收費、禁用等積極政策，阻止塑膠污染持續擴散。

國立屏東科技大學野生動物保育研究所副教授翁國精指出，若政府的整體政策走向減塑，提倡可重複循環使用的產品，民眾帶到戶外的拋棄式製品自然就會減少，此次結果顯示台灣的減塑政策走向還有修正、調整的空間。

綠色和平也提出呼籲，在2025年前應將一次性塑膠的量降至目前的一半，並擴大限塑範圍、管制現今外帶、外送所產生的大量塑膠垃圾，也應針對一次性塑膠收費，提高減量誘因，更訂定積極的循環容器使用目標。