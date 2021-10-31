總統蔡英文在立法院長游錫堃等人的陪同下，前往立法院民主議政園區，參觀「台灣議會設置請願運動百年展」。（立法院提供／馮惠宜台中傳真）

立法院「民主時刻館」10月31日正式開幕，蔡英文總統在立法院長游錫堃等人的陪同下出席「民主時刻館」開幕儀式，她在致詞時表示，民主時刻館任重道遠，希望有更多人來到這裏見證台灣的民主歷程。

今年適逢台灣議會設置請願運動與臺灣文化協會成立100周年，蔡英文總統在立法院長游錫堃等人的陪同下，前往立法院民主議政園區，參觀「台灣議會設置請願運動百年展」，隨後並出席立法院「民主時刻館」的開幕儀式，包括立法院副院長蔡其昌、秘書長林志嘉等人都特別出席活動，為民主時刻館揭幕，並且參與後續的導覽。

蔡英文在致詞時表示，台灣省議會議事大樓化身為民主時刻館，過去這裏是台灣重要的民意機關，見證台灣重要的民主時刻，未來將會為台灣傳遞珍貴的民主精神；他說，民主是台灣最珍貴的資產，相信這是全民的共識，不過這份資產是如何產生和累積？許許多多在這塊土地上努力的故事，都需要讓更多人一起來了解，這次台灣運動設置請願運動百年展就是成功的示範。

她說，回顧林獻堂等前輩在100多年前發起的關鍵運動，最終雖沒有成功，但因為他們的努力，促成了台灣史上首次的選舉，因為在場各位的努力這些前輩追求民主的奮鬥精神才能呈現在人民的眼前，民主時刻館任重道遠，希望有更多人來到這裏見證台灣的民主歷程。

蔡英文說，過去一年來大家都感受到在疫情下台灣對民主意識的堅持，獲得更多的支持，我們與鄰近理念相近的國家合作愈來愈緊密，不僅合作面對疫情的挑戰，台灣發展的腳步也沒有停下來，這塊土地的民主精神在百年前帶領台灣向前進，現在也是如此，我們一起努力，為台灣持續開創重要的民主時刻，讓世世代代的台灣人民都能享有豐碩的民主成果。

游錫堃表示，為記錄台灣人民爭取民主的發展歷程，立法院也耗費2年時間，將屬台中市市定古蹟的原台灣省議會議事大樓，活化改造為「民主時刻館」。