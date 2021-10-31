台中市公有零售市場現行使用費是依省政府台灣公有零售市場攤（鋪）位租金計算，因各市場收費標準各異，為維護公平原則，台中市政府經發局評估各市場所在地區發展情形、市場軟硬體設施及攤(鋪)位使用人營業需求等因素，依據台中市市有房地租金率基準，訂定「台中市公有零售市場攤鋪位使用費標準」草案，已於今年10月19日進行草案預告程序，待完成法規訂定程序後，將依統一標準計算使用費，以符合公平原則。

經發局指出，台中市公有零售市場攤（鋪）位使用人，依據零售市場管理條例第12條規定，應按期繳納使用費，現行各市場使用費，是依省政府台灣公有零售市場攤（鋪）位租金計算，時因各公所按位置優劣、營業種類及其他實際情況核定各攤鋪位租金（使用費），導致各市場收費標準各異。

經發局說，因收費標準不一，攤（鋪）位使用費無法確實反應實際使用價值，衍生原市部分市場使用費過低、原縣部分市場費用過高等問題，為維護公平原則，經發局評估各市場所在地區發展情形、市場軟硬體設施及攤（鋪）位使用人營業需求等因素，依據台中市市有房地租金率基準，訂定「台中市公有零售市場攤鋪位使用費標準」草案，以統一台中市公有零售市場使用費收費標準。

經發局指出，若依收費標準草案計算各公有市場攤鋪位使用費，結果有升有降，且同一市場內各別攤、鋪位亦有漲跌，以霧峰區霧峰公有零售市場為例，興建完成時是採競標方式招商，由價高者取得攤鋪位使用權，使用費收費標準高低不一，略高於市場行情，依試算後，平均約可調降30％；

另北區中德市場部分，因依原台灣省計算標準計收，致使用費低於市場價格，依草案試算後，鋪位使用費約調升3倍，顯示依草案計算使用費可貼近實際使用價值。

經發局強調，「台中市公有零售市場攤鋪位使用費標準」草案內容包括使用費計算方式及內容、調整幅度、公益使用折減等項目，經發局將待完成法規訂定程序後，依統一標準計算使用費，讓市場管理機制更完備並符公平原則，維護攤（鋪）位使用人權益。