美國年度保健盛會Supply Side West美西保健展，今年由大江生醫（8436）拿下展場入口攤王！這是該公司併購美國廠後首度亮相，在疫情復甦的美西保健重頭戲中，成為專業參訪者群聚矚目焦點。

大江的CDMO整合保健美膚研發製造方案，成為在場觀眾的熱議話題，大江單一展位即可包含最新科研、美台日中多產地製造，直通全球62國市場的一站式服務，等同於同期4-6家參展商加總方能整合的完整配套。還能協助品牌客戶橫跨保健與美膚雙領域，無論在產地行銷、供應商管理，或是管銷成本節制上，都能為品牌省下可觀成本與開發時程，力拚成為美國品牌佈局亞太市場最具彈性與優勢的優質夥伴。

大江於10月初入主的美國廠，已營運並更新產線與製程，耳目一新的產能劑型，備受關注。

大江表示，該公司與和康生技（1783）合作開發的Maxi Collagen三胜肽膠原蛋白，成為此次美西保健展的最佳膠原蛋白產品，以醫材等級技術提升三胜肽濃度，超越當今日韓廠商的產品含量三倍以上，能達到快速吸收七天有感的高體感指標，以電腦精算胜肽切點，及獨家配方酵素分解，讓三胜肽製程提升到高良率可準控的新層次。

北美疫情仍在起伏波動狀態，而大江北美團隊已超前部署推進市場，成為支持品牌客戶在市場復甦時脫穎而出的即戰力。