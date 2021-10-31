全面納管、就地輔導 中市特定工廠申請數全國之冠。(台中市政府提供)

特定工廠登記制度自去年3月20日起實施，台中市政府經濟發展局主動通知轄內臨時登記工廠申請特定工廠登記、未登記工廠申請納管，輔導其朝合法經營方向邁進，落實「全面納管、就地輔導」目標；截至今年10月22日止，已受理5114件，其中已核准3844件，數量居全國之冠。主要集中於潭雅神、大平霧及烏日等地區，產業類別以金屬製品製造業、機械設備製造業為主。

經發局表示，截至今年10月22日，台中市輔導臨時登記工廠申請特定工廠登記計1793件，已核准1725件，核准率96.2％，其中有10家特定工廠已依「特定工廠申請特定目的事業用地變更辦法」提送用地計畫，邁向合法化的最後一哩路，預估可增加營業總額3億6500萬元、投資總額3億6900萬元、就業總人數109人。

申請特定目的事業用地變更的寶嘉誠工業股份有限公司董事長吳銘禧說，公司去年取得特定工廠登記後，得知能以特定工廠資格辦理用地變更便積極提出申請，期間遭遇申辦法規疑義、建築物合法化、隔離綠帶或設施配置、廠房需拆除或內部配置更改，面臨短時間部分或全部作業無法進行等問題，經市府輔導並提供清楚資訊，使辦理過程更加順暢簡易，工廠管理輔導法修法能保留所屬區位優勢，公司合法後將擴大投資、提供就業機會，期盼為工具機產業升級盡一份心力。

經發局說，特定工廠合法化輔導，除公部門積極推動特定工廠登記制度外，更有賴於業者配合，才能達成「全面納管、就地輔導、合法經營」目標。特定工廠合法化最後一步「用地計畫」，今年6月21日已開放受理申請，呼籲目前已取得特定工廠登記業者，若符合位於非都市土地且廠地面積小於5公頃等條件，應備妥申請資料向市府特定工廠登記單一窗口提送申請，用地計畫核定後務必於期限內取得一般工廠登記，以利企業朝合法永續經營目標邁進。

經發局強調，一般中小企業主可能因對特定工廠登記、土地及建築物合法化申請程序及法規陌生委託代辦業者提出申請，據了解，目前台中市代辦納管收費行情不一，費用差異取決於業者土地複雜度、本身條件、辦理時間等因素，並視業者與代辦業者委託契約範圍而定。

經發局提醒各企業主在委託代辦申請前，應審慎多方比價、瞭解代辦業者專業度及過往實績，對於申請流程、相關法規應有所了解，避免資訊不對稱，產生誤解。