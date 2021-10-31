由楠梓及鳥松戶政事務所辦的新住民體驗原民文化活動31日上午在那瑪夏區的日本神社舉行，但卻發生有23名遊客遭蜂螫傷事件，消防局人員將傷者分送旗山署立醫院及義大醫院。高雄市農業局捕蜂廠商正在趕赴現場，抵達後將拉起封鎖線，並等待虎頭蜂群回巢後蜂巢穩定時，予以摘除。

農業局也呼籲市民朋友，居家附近若發現虎頭蜂巢，請勿驚擾，可撥打1999市民專線，由農業局捕蜂專業人員來移除。

農業局指出，野外戶外活動遇到少數虎頭蜂時，不要驚擾虎頭蜂，要快速安靜離開，避免危險。